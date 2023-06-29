Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 июня 2023, 04:01

Марокко отзывает посла из Швеции из-за инцидента с Кораном в Стокгольме

Марокко отзывает посла из Швеции на неопределённый срок после сожжения Корана в Стокгольме. Об этом сообщает МИД страны.

"Посол... отозван в королевство для консультаций на неопределённый срок", отмечается в заявлении на сайте дипведомства.

Турция объявила Швецию соучастником подлого и отвратительного сожжения Корана
Турция объявила Швецию соучастником подлого и отвратительного сожжения Корана

Поверенный в делах Швеции в Марокко был вызван в МИД, где ему выразили резкое осуждение за это "недопустимое действие".

Напомним, организаторы акции договорились сжечь Коран у мечети в центре Стокгольма в Курбан-байрам. Полиция дала своё согласие. Сделал это 37-летний Салван Момика, назвав сожжение Корана "актом демократии". Сенатор Ольга Ковитиди отметила, что сжигание священной книги мусульман свидетельствует о нравственной деградации Швеции.

BannerImage

Twitter / HURMA

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Швеция
  • марокко
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar