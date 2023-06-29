Марокко отзывает посла из Швеции из-за инцидента с Кораном в Стокгольме

Марокко отзывает посла из Швеции на неопределённый срок после сожжения Корана в Стокгольме. Об этом сообщает МИД страны.

"Посол... отозван в королевство для консультаций на неопределённый срок", — отмечается в заявлении на сайте дипведомства.

Поверенный в делах Швеции в Марокко был вызван в МИД, где ему выразили резкое осуждение за это "недопустимое действие".