Марокко отзывает посла из Швеции из-за инцидента с Кораном в Стокгольме
Марокко отзывает посла из Швеции на неопределённый срок после сожжения Корана в Стокгольме. Об этом сообщает МИД страны.
"Посол... отозван в королевство для консультаций на неопределённый срок", — отмечается в заявлении на сайте дипведомства.
Поверенный в делах Швеции в Марокко был вызван в МИД, где ему выразили резкое осуждение за это "недопустимое действие".
Напомним, организаторы акции договорились сжечь Коран у мечети в центре Стокгольма в Курбан-байрам. Полиция дала своё согласие. Сделал это 37-летний Салван Момика, назвав сожжение Корана "актом демократии". Сенатор Ольга Ковитиди отметила, что сжигание священной книги мусульман свидетельствует о нравственной деградации Швеции.
Twitter / HURMA