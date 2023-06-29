"Этот поступок мерзок": Глава Дагестана назвал несчастным поджигателя Корана в Стокгольме

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал сожжение Корана у главной мечети Стокгольма мерзким поступком, а самого поджигателя — несчастным. По его словам, в многоконфессиональном регионе нет людей, которые без эмоций отреагировали бы на кадры со случившимся.

"Нам всем мерзок поступок этого несчастного, а "толерантная" позиция властей Швеции наглядно показала, что Запад катится в пропасть, а Россия на правильном пути", — написал Меликов в телеграм-канале.

Глава Дагестана указал, что в РФ никогда не дадут разрешения на проведение таких акций. Он напомнил слова президента Владимира Путина, который считает посягательство на священную книгу в России преступлением.