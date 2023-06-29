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29 июня, 12:13

"Этот поступок мерзок": Глава Дагестана назвал несчастным поджигателя Корана в Стокгольме

Глава Дагестана Меликов назвал мерзким поступком сожжение Корана в Стокгольме

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал сожжение Корана у главной мечети Стокгольма мерзким поступком, а самого поджигателя — несчастным. По его словам, в многоконфессиональном регионе нет людей, которые без эмоций отреагировали бы на кадры со случившимся.

"Нам всем мерзок поступок этого несчастного, а "толерантная" позиция властей Швеции наглядно показала, что Запад катится в пропасть, а Россия на правильном пути", — написал Меликов в телеграм-канале.

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Глава Дагестана указал, что в РФ никогда не дадут разрешения на проведение таких акций. Он напомнил слова президента Владимира Путина, который считает посягательство на священную книгу в России преступлением.

Ранее Лайф писал о том, что полиция Стокгольма разрешила публично сжечь Коран. Этот поступок совершил иммигрант из Ирака на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма.

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Telegram / Сергей Меликов

Илья Суриков
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