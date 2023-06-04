Столтенберг заявил, что Швеция выполнила условия Турции и может вступить в НАТО
Швеция вправе претендовать на членство в НАТО, потому что выполнила выдвигаемые Турцией условия. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.
"Швеция выполнила свои обязательства. Были предприняты конкретные шаги и изменены законы. Я признаю, что демонстрации в Швеции создали трудности. Свобода собраний и свобода выражения мнений должны быть защищены и соблюдены. Но организаторы этих демонстраций пытаются помешать Швеции вступить в НАТО", — пояснил он.
У Анкары ещё есть время подумать и ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс, потому что ближайший саммит НАТО пройдёт только в июле, добавил Столтенберг.
Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае прошлого года, однако Турция блокирует этот процесс из-за невыполнения страной условий меморандума о борьбе с терроризмом. По мнению Анкары, шведские власти лояльны к Рабочей партии Курдистана, которую в самой Турции считают террористической. В мае турецкий МИД подчеркнул, что, хотя Швеция приняла закон о терроризме, этого недостаточно, нужны более "конкретные шаги".
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