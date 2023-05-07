В Турции объяснили, почему там не спешат одобрить вступление Швеции в НАТО

Прогресса в вопросе о вступлении Швеции в НАТО на сегодняшний день нет, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара всё ещё ожидает от Стокгольма более конкретных шагов в борьбе с терроризмом.

"В чём наше требование? В террористах. Чтобы не было пропаганды терроризма, сбора средств. <...> Принятие закона (в Швеции — о терроризме. Прим. Лайфа) недостаточно. Ожидаем конкретных шагов", — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk, комментируя ситуацию с вступлением шведов в Североатлантический альянс.