Регион

Уведомления отключены

7 мая, 10:24

В Турции объяснили, почему там не спешат одобрить вступление Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу: Прогресса в вопросе о членстве Швеции в НАТО нет

Прогресса в вопросе о вступлении Швеции в НАТО на сегодняшний день нет, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара всё ещё ожидает от Стокгольма более конкретных шагов в борьбе с терроризмом.

"В чём наше требование? В террористах. Чтобы не было пропаганды терроризма, сбора средств. <...> Принятие закона (в Швеции — о терроризме. Прим. Лайфа) недостаточно. Ожидаем конкретных шагов", — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk, комментируя ситуацию с вступлением шведов в Североатлантический альянс.

В Швеции сотни людей вышли на демонстрации против вступления страны в НАТО

В Швеции сотни людей вышли на демонстрации против вступления страны в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае прошлого года, однако Турция продолжает блокировать этот процесс из-за невыполнения условий меморандума о борьбе с терроризмом. Главным образом он касается противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена Анкарой террористической. Чавушоглу ранее сообщил, что страна может одобрить заявку Швеции до июльского саммита альянса, но это зависит и от Стокгольма.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • НАТО
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров