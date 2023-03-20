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Регион
Опубликовано 20 марта 2023, 16:23

Турция может одобрить заявку Швеции в НАТО до июльского саммита альянса

Чавушоглу: Турция может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО до саммита альянса в июле

Анкара может одобрить заявку на присоединение Швеции к НАТО до саммита альянса в июле. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"В минувшую пятницу я говорил с главой МИД Швеции (Тобиасом Билльстрёмом. — Прим. Лайфа). Я сообщил ему о нашем решении по Финляндии. Мы хотим, чтобы они сначала узнали об этом от нас, а не через СМИ, потому что мы придаём большое значение двусторонним отношениям и уважаем их", сказал дипломат журналистам.

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Билльстрём в свою очередь выразил надежду на то, что заявка Стокгольма будет окончательно оформлена до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. По словам Чавушоглу, это прежде всего зависит от самой Швеции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале процесса ратификации членства Финляндии в НАТО. Иная ситуация складывается со Швецией. В Анкаре считают, что скандинавская страна пока не готова к вступлению в альянс, так как не выполнила своих обязательств по меморандуму. Ранее министр обороны Турции Акар заявил, что Стокгольм не выполнил обязательств по выдаче террористов.

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Никита Никонов
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