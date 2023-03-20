Турция может одобрить заявку Швеции в НАТО до июльского саммита альянса

Анкара может одобрить заявку на присоединение Швеции к НАТО до саммита альянса в июле. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"В минувшую пятницу я говорил с главой МИД Швеции (Тобиасом Билльстрёмом. — Прим. Лайфа). Я сообщил ему о нашем решении по Финляндии. Мы хотим, чтобы они сначала узнали об этом от нас, а не через СМИ, потому что мы придаём большое значение двусторонним отношениям и уважаем их", — сказал дипломат журналистам.

Билльстрём в свою очередь выразил надежду на то, что заявка Стокгольма будет окончательно оформлена до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. По словам Чавушоглу, это прежде всего зависит от самой Швеции.