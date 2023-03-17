Протокол о вступлении Финляндии в НАТО внесли в парламент Турции

Протокол о вступлении НАТО в Финляндию представили на рассмотрение в президиум Великого национального собрания Турции (парламента), пишет Anadolu.

По данным агентства, перед этим документ был подписан президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он одобрил протокол после встречи с финским президентом Саули Ниинистё.