Протокол о вступлении Финляндии в НАТО внесли в парламент Турции
Протокол о вступлении НАТО в Финляндию представили на рассмотрение в президиум Великого национального собрания Турции (парламента), пишет Anadolu.
По данным агентства, перед этим документ был подписан президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он одобрил протокол после встречи с финским президентом Саули Ниинистё.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова начать процесс ратификации членства Финляндии в НАТО. Он уверен, что страна сыграет активную роль в альянсе.
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Getty Images / Esra Hacioglu Karakaya / Anadolu Agency