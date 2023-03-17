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17 марта, 18:44

Протокол о вступлении Финляндии в НАТО внесли в парламент Турции

Протокол о вступлении НАТО в Финляндию представили на рассмотрение в президиум Великого национального собрания Турции (парламента), пишет Anadolu.

По данным агентства, перед этим документ был подписан президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он одобрил протокол после встречи с финским президентом Саули Ниинистё.

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Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова начать процесс ратификации членства Финляндии в НАТО. Он уверен, что страна сыграет активную роль в альянсе.

Обложка ©

Getty Images / Esra Hacioglu Karakaya / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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