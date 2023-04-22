В Швеции сотни людей вышли на демонстрации против вступления страны в НАТО
Демонстрации против вступления Швеции в НАТО в Гётеборге. Обложка © Twitter / @ladysweden
Сотни жителей города Гётеборг в Швеции в эту субботу вышли на митинг против вступления страны в НАТО, а также вовлечения её в конфликт России и Запада.
Как уточняет газета Göteborgs-Posten, люди пришли в центр города с плакатами "Нет НАТО" и "Стоп Aurora 23" ("Аврора-23" — военные учения в Швеции со странами НАТО, проходящие с 17 апреля по 11 мая) и скандируют такие же лозунги.
Протестующие на улицах шведского Гётеборга. Фото © Twitter / @ladysweden
Протестующие двигались от площади Густава Адольфа до площади Гётеплатцен. Местная полиция уточняет, что в марше протеста участвуют от 200 до 300 человек. Две линии общественного транспорта в городе оказались заблокированы. Демонстранты выступают за традиционную внешнеполитическую программу для Швеции — "свобода от союзов", а также за сохранение нейтралитета.
"Мы абсолютно не хотим присоединяться к этой войне великих держав, которая происходит между США, Китаем и Россией, где мы только становимся вассальным государством в руках великодержавной политики", — сказал один из участников митинга.
А ранее в Новой Зеландии трансгендеры напали на участников акции в защиту прав женщин. Теперь в соцсетях активно распространяются сообщения с хештегом #ShameOnNewZealand (позор Новой Зеландии), в которых туристов призывают бойкотировать эту страну.