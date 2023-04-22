В Швеции сотни людей вышли на демонстрации против вступления страны в НАТО

Сотни жителей города Гётеборг в Швеции в эту субботу вышли на митинг против вступления страны в НАТО, а также вовлечения её в конфликт России и Запада.

Как уточняет газета Göteborgs-Posten, люди пришли в центр города с плакатами "Нет НАТО" и "Стоп Aurora 23" ("Аврора-23" — военные учения в Швеции со странами НАТО, проходящие с 17 апреля по 11 мая) и скандируют такие же лозунги.

Протестующие на улицах шведского Гётеборга. Фото © Twitter / @ladysweden

Протестующие двигались от площади Густава Адольфа до площади Гётеплатцен. Местная полиция уточняет, что в марше протеста участвуют от 200 до 300 человек. Две линии общественного транспорта в городе оказались заблокированы. Демонстранты выступают за традиционную внешнеполитическую программу для Швеции — "свобода от союзов", а также за сохранение нейтралитета.

"Мы абсолютно не хотим присоединяться к этой войне великих держав, которая происходит между США, Китаем и Россией, где мы только становимся вассальным государством в руках великодержавной политики", — сказал один из участников митинга.