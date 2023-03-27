В Новой Зеландии трансгендеры напали на участников акции в защиту прав женщин

Представители ЛГБТ-сообщества напали на защитниц прав женщин в Новой Зеландии. Как сообщила радиокомпания RNZ, речь идёт о трансгендерах.

Охрана пытается вывести Келли-Джей Кин из толпы. Видео © RNZ

Выступление активистки Келли-Джей Кин в поддержку женских прав должно было состояться в городе Окленд. Однако незадолго до его начала на митинг пришли сторонники защиты прав трансгендеров, окружили Келли-Джей Кин и облили её, предположительно, томатным соком. Выбраться из толпы ей помогли охранники, однако до сцены активистка так и не добралась.

Кроме того, в Сети появился ролик, на котором трансгендеры кулаками избивают взрослую женщину. Всё это происходит в окружении других активистов с флагами с ЛГБТ-символикой.

Местные СМИ решили не раздувать скандал и в основном проигнорировали инцидент. Теперь в соцсетях активно распространяются сообщения с хештегом #ShameOnNewZealand (Позор Новой Зеландии), в которых туристов призывают бойкотировать эту страну.