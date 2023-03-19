Сотни протестующих у Белого дома призвали США прекратить помощь Украине

Несколько сотен человек вышли на митинг у Белого дома по случаю 20-летия американского вторжения в Ирак и призвали прекратить военные поставки Украине. Об этом пишет РИА "Новости".

Главными лозунгами акции стали "Мир на Украине — скажи НЕТ бесконечным войнам США" и "Финансируйте потребности людей, а не военной машины". Участники протеста указали, что хотят привлечь внимание властей к "опасности развязывания глобальной войны, которую влечёт за собой внешнеполитический курс страны последних десятилетий".

Некоторые митингующие призвали американскую администрацию прекратить отправку оружия и финансирование киевского режима, другие — упразднить НАТО. Часть демонстрантов акцентирует внимание на недопустимости войны с Россией и Китаем. А ещё они призвали отменить ограничительные меры против Сирии.

"Здесь я наблюдаю выражение интересов рабочего класса, солидарного с угнетёнными странами по всему миру. И эти угнетённые страны видят в России союзника", — приводит агентство слова одного из манифестантов.

На акцию было принесено несколько обёрнутых в национальные флаги макетов деревянных гробов, чтобы напомнить о жертвах внешней политики Штатов, понесённых как самими американцами, так и другими народами. Полиция не вмешивалась в ход демонстрации.