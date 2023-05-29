Байден заявил, что обсуждал с Эрдоганом вступление Швеции в НАТО
В ходе телефонного разговора президентов США и Турции Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждался вопрос вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщил американский лидер.
Байден затронул вопрос вступления Стокгольма в альянс, однако других подробностей не привёл.
Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае прошлого года, однако Турция продолжает блокировать этот процесс из-за невыполнения условий меморандума о борьбе с терроризмом. Главным образом он касается противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена Анкарой террористической. При этом в Турции указывали, что могут одобрить заявку Стокгольма до июльского саммита альянса, но это зависит и от шведской стороны.
Twitter / President Biden