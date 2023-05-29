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Регион
Опубликовано 29 мая 2023, 23:17

Байден заявил, что обсуждал с Эрдоганом вступление Швеции в НАТО

В ходе телефонного разговора президентов США и Турции Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждался вопрос вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщил американский лидер.

Байден затронул вопрос вступления Стокгольма в альянс, однако других подробностей не привёл.

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Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае прошлого года, однако Турция продолжает блокировать этот процесс из-за невыполнения условий меморандума о борьбе с терроризмом. Главным образом он касается противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена Анкарой террористической. При этом в Турции указывали, что могут одобрить заявку Стокгольма до июльского саммита альянса, но это зависит и от шведской стороны.

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Twitter / President Biden

Артур Лапсаков
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