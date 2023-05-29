Байден поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
Реджеп Эрдоган и Джо Байден. Обложка © Dursun Aydemir / Anadolu Agency via Getty Images
Президент США Джо Байден поздравил Реджепа Эрдогана с победой на выборах главы Турции, сообщили в канцелярии лидера азиатской республики.
"Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден позвонил по телефону президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием на пост президента. Президент США Байден поздравил президента Эрдогана с успехом на выборах и пожелал, чтобы результаты выборов были благоприятными для турецкого народа", — говорится в опубликованном сообщении.
Также стороны согласились, что их отношения приобретают ещё большее значение "перед лицом региональных и глобальных вызовов". Лидеры договорились развивать сотрудничество по всем вопросам между США и Турцией.
Напомним, по результатам второго тура выборов главы Турции Реджеп Эрдоган набрал 52% голосов, а его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Президент России Владимир Путин уже поздравил его, подчеркнув большой вклад в развитие российско-турецких отношений.