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29 мая, 18:54

Байден поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

<p>Реджеп Эрдоган и Джо Байден. Обложка © Dursun Aydemir / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Реджеп Эрдоган и Джо Байден. Обложка © Dursun Aydemir / Anadolu Agency via Getty Images

Президент США Джо Байден поздравил Реджепа Эрдогана с победой на выборах главы Турции, сообщили в канцелярии лидера азиатской республики.

"Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден позвонил по телефону президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием на пост президента. Президент США Байден поздравил президента Эрдогана с успехом на выборах и пожелал, чтобы результаты выборов были благоприятными для турецкого народа", говорится в опубликованном сообщении.

Также стороны согласились, что их отношения приобретают ещё большее значение "перед лицом региональных и глобальных вызовов". Лидеры договорились развивать сотрудничество по всем вопросам между США и Турцией.

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Напомним, по результатам второго тура выборов главы Турции Реджеп Эрдоган набрал 52% голосов, а его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Президент России Владимир Путин уже поздравил его, подчеркнув большой вклад в развитие российско-турецких отношений.

Матвей Константинов
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