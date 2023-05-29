Чем угрожают западные СМИ победившему на выборах Эрдогану Почему в западной прессе на турецких выборах "победил Путин", а не Эрдоган и какие намёки делают журналисты в своих публикациях на дальнейшее сотрудничество Анкары, Вашингтона и Брюсселя. 29 мая, 12:31 Реджеп Тейп Эрдоган. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Серьёзное давление Запада на прошедших выборах в Турции закончилось для действующего главы страны победой. Он набрал 52% голосов. Правда, для этого Реджепу Тейпу Эрдогану пришлось идти на второй тур, чего в двух предыдущих президентских кампаниях (2014-го и 2018-го) не происходило.

"Победа Путина"

В итоге разочарованные результатами турецкого голосования европейские и американские СМИ начали заявлять, что на выборах в республике победил Путин.

Первыми не выдержали журналисты Newsweek. "Президент России добился победы на президентских выборов в Турции. Победа Эрдогана рассматривается как хорошая новость для Путина, чьи отношения со многими мировыми лидерами стали напряжёнными", — попыталось объяснить свою мысль американское издание, комментируя важность Эрдогана для РФ его умением балансировать между Западом и Москвой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Поскольку мантры западных СМИ не сбылись, то ряд изданий продолжает удивляться, как произошло переизбрание Эрдогана, несмотря на включённую медиамашину стран НАТО, агитирующую за его оппонента.

Восстанавливая хронометраж действий Эрдогана, Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что первым переизбранного президента поздравил глава России Владимир Путин, а затем потянулась вереница западных лидеров. FAZ пишет: "Эрдоган празднует триумф. Оппозиция льёт слезы. Поддержку турецкому президенту выразил Путин". В публикации, последовавшей спустя два часа за первой заметкой, журналисты издания сокрушаются, что Турция смотрит на Восток, а не на Запад.

Страшилки про Эрдогана

Газета Le Monde составила портрет "непотопляемого" турецкого лидера, указывая, что Эрдоган остаётся самым популярным политиком в стране "со времён Мустафы Кемаля Ататюрка, отца современной Турции, которого он превзошёл с точки зрения прерогатив и продолжительности пребывания во главе государства". Автор колонки, кажется, удивляется консервативным предпочтениям президента и его избирателей.

Вопреки всем прогнозам, Эрдоган был переизбран, пишет он, выдавая главные медийные акценты западной пропаганды, направленной против победителя. Ведь все предыдущие месяцы глава Турции активно отражал информационные атаки западных СМИ.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления около Президентского дворца. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

The New York Times отмечает, что граждане Турции избрали третий раз президентом человека, при котором произошло землетрясение и началась инфляция. "Победа далась Эрдогану нелегко. Популярность президента подорвал болезненный кризис, а также критика, с которой столкнулось правительство из-за принятых во время февральского землетрясения мер". Этих же тезисов придерживается The New York Times.

О том, что следующие пять лет западным элитам придётся как-то существовать с победившим на выборах президентом Турции, напоминает газета Politico, намекая на распространение политики Эрдогана на внешние страны. Ведь именно с подачи Лондона, как утверждают политологи, между Баку и Ереваном началась эскалация год назад.

Financial Times пугает свою аудиторию диктатурой Эрдогана: "Страну ждёт тревожное будущее: судьба демократии вызывает опасения. Праздновать победу Эрдогану некогда".

Bloomberg интригует против победителя вопросом, как оценят новый кабинет министров западные инвесторы, что может сказаться на поддержании лиры.

"Для мировых лидеров на кону стоит вопрос о том, как Турция удерживает свой тонкий баланс между другими членами НАТО и Россией, пока Россия продолжает вести спецоперацию на Украине", пишет Bloomberg, намекая на возможное торможение сделки по покупке американских истребителей F-16.

Авторы Елена Стафеева