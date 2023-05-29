Босфорс-мажор для Вашингтона: Чем закончились выборы в Турции Почему победа Эрдогана на выборах в Турции на руку Москве и неприятный сюрприз для коллективного Запада. 28 мая, 23:44 Сторонница Реджепа Тайипа Эрдогана около Президентского дворца в день голосования на выборах президента Турции. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидаемо победил во втором туре президентских выборов, несмотря на заклинания западной прессы о том, что народ якобы сделает "демократический выбор" и предпочтёт Эрдогану прозападного кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Большинство турецких избирателей, привыкших считать США отнюдь не светочем демократии, а террористическим государством, сделали свой выбор в пользу национального лидера, а не ставленника Запада.

Высший избирательный совет Турции объявил, что Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу, набрав 52,14% голосов после обработки 99,43% бюллетеней. У его соперника, кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 47,86%. Результат подсчёта оставшихся 0,57% голосов уже не сможет повлиять на итоги выборов. Эрдогана уже поздравили с победой лидеры ряда стран. В том числе и президент России Владимир Путин, который в своей поздравительной телеграмме отметил большой личный вклад Эрдогана "в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях".

Чем Эрдоган неугоден Западу

За выборами в Турции без преувеличения следил весь мир. Ведь эта страна контролирует проход в Чёрное море, у берегов которого разворачивается конфликт России и Украины, способный, по мнению аналитиков, перерасти в третью мировую войну. С началом противостояния Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных судов всех нечерноморских государств. В результате военные корабли США и Великобритании, частенько устраивавшие провокации в Чёрном море вблизи территориальных вод России, лишились такой возможности.

Вообще, действующий президент Турции Эрдоган давно уже вызывает раздражение в Вашингтоне своим стремлением проводить независимую политику в интересах прежде всего своей страны, а не США, и нежеланием слепо подчиняться приказам из Белого дома. Будучи страной НАТО, Турция активно сотрудничает с Россией. Причём не только в экономике, но и в военной сфере. Так, несмотря на протесты США, Анкара закупила вместо американских российские системы ПВО С-400 и не собирается от них отказываться, не обращая внимания на требования Вашингтона.

Экран с предварительными результатами голосования на выборах президента Турции. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Что же касается экономики, то Турция не только отказалась присоединиться к антироссийским санкциям и продолжает активную торговлю с Россией, но и реализует совместно с Москвой крупнейшие международные проекты. В частности, речь идёт о поставках российского газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток" и создании в Турции газового хаба для поставки российского топлива в другие страны, а также о строительстве Россией на территории Турции атомной электростанции "Аккую".

— Эрдоган нежелательный президент для Запада. Он крайне несговорчив в отношениях с Западом, пытается проводить собственную независимую политику, отказывается следовать в русле политики Вашингтона, не задавая вопросов, как это делает Западная Европа. У него уйма вопросов к США. Он хочет более сбалансированных отношений, — сказал Лайфу тюрколог, автор ТГ-канала "Турция — это" Иван Стародубцев.

Поэтому неудивительно, что Запад практически открыто поддержал оппонента Эрдогана Кылычдароглу, обещавшего "напомнить России, что Турция — страна НАТО" и присоединиться к антироссийским санкциям. "Запад ждёт поражения нынешнего президента Турции в расчёте на то, что официальная Анкара присоединится к противостоянию коллективного Запада и Москвы. Эрдоган борется за свою политическую жизнь. Но настоящим победителем может стать Путин", — сообщал телеканал CNN накануне выборов.

Почему победа Эрдогана на руку России

По мнению аналитиков, назвать Эрдогана союзником России, конечно, нельзя, но в сегодняшней конкретной ситуации его победа предпочтительнее для Кремля, нежели приход к власти его оппонента.

— Эрдоган нам не союзник, но он для нас как минимум ситуативный попутчик, человек, интересы которого частично схожи с нашими и поэтому от него можно ожидать более-менее адекватной позиции и определённого нейтралитета в российско-украинском конфликте, — считает политолог Геворг Мирзаян. — В сравнении с Кылычдароглу Эрдоган для нас то самое меньшее зло, которое принято выбирать.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По мнению главы "Евразийского аналитического клуба" Никиты Мендковича, победа Эрдогана выгодна для России прежде всего сохранением позитивных связей в сфере сотрудничества, преемственностью сложившихся отношений между нашими странами, которые в настоящее время пусть и не в полной мере, но всё же устраивают обе стороны. Что же касается отношений Турции с Западом, то здесь эксперт тоже не прогнозирует серьёзных изменений.

— С учётом явно враждебного отношения к нему со стороны Запада в период выборов Эрдоган, возможно, будет практиковать несколько более враждебную риторику в адрес Запада, но на явный разрыв не пойдёт. Его политика не претерпит больших изменений, он будет продолжать сидеть на двух стульях, — сказал он.

Не видит Никита Мендкович и серьёзной угрозы поставить удобного Западу лидера Турции силовым путём.

— Вполне вероятны беспорядки, инспирируемые Западом, чтобы стимулировать Эрдогана к большей лояльности и наказать его за продолжение торговли с Москвой. Но вряд ли это приведёт к серьёзным политическим потрясениям и смене режима, — считает он.

Однако Иван Стародубцев, находящийся в Турции, угрозы каких-либо политических волнений в связи с итогами выборов не усматривает.

— По состоянию на 19:35 28 мая данные о результатах выборов, публикуемые оппозицией, сходятся с официальными. И всё движется к тому, что официальные итоговые данные и данные оппозиции в финале тоже совпадут. Так что оснований ставить под сомнение результаты выборов просто нет и ни о каком майдане говорить не придётся, — пояснил он.

Авторы Владимир Павлов