Зеленский назвал итоги саммита НАТО "хорошими", но не идеальными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает "хорошими" результаты саммита НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

"Можем констатировать, что результаты саммита хорошие. Но если бы было приглашение, они были бы идеальными", — отметил украинский лидер.