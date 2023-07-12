Зеленский назвал итоги саммита НАТО "хорошими", но не идеальными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает "хорошими" результаты саммита НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
"Можем констатировать, что результаты саммита хорошие. Но если бы было приглашение, они были бы идеальными", — отметил украинский лидер.
До этого Зеленский сообщил в социальных сетях о том, что проводит встречу со Столтенбергом. Он указал, что сегодня проходит первое заседание Совета Украина – НАТО. Украинский президент пообещал, что будет сделано всё возможное для эффективности этой встречи.
Ранее Лайф писал о том, что Владимир Зеленский не стал оценивать документ, который был опубликован по итогам первого дня саммита НАТО. Ранее он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины блок.
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