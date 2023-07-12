Захарова: Публичное унижение Зеленского на саммите НАТО — это часть игры
Публичное оскорбление и унижение Владимира Зеленского и украинской власти в целом на саммите НАТО в Вильнюсе — это часть игры Запада. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я не считаю, что вот это публичное унижение, через которое вчера прошёл Зеленский, но даже не он нас интересует, а украинский народ, я не думаю, что это унижение получилось спонтанно или так просто это вышло. Я абсолютно уверена, что это часть игры", — отметила дипломат в беседе с "Радио Sputnik".
По её словам, для Запада важно поставить Украину "в позу зависимости".
Напомним, накануне, в первый день саммита НАТО в Вильнюсе, участники приняли документ из трёх пунктов о "приближении" Украины к альянсу. Так, они упразднили план действий для вступления и пообещали пригласить Киев в организацию в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. При этом точной даты никто не назвал. Зеленский не стал давать каких-либо комментариев насчёт итогового документа, хотя ранее раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины.
ТАСС / Сергей Бобылев