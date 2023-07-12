Захарова: Публичное унижение Зеленского на саммите НАТО — это часть игры

"Я не считаю, что вот это публичное унижение, через которое вчера прошёл Зеленский, но даже не он нас интересует, а украинский народ, я не думаю, что это унижение получилось спонтанно или так просто это вышло. Я абсолютно уверена, что это часть игры", — отметила дипломат в беседе с "Радио Sputnik".