Делегация США пришла в ярость после слов Зеленского о решении НАТО по Украине

Американской делегации пришлись не по нраву заявления главы Украины Владимира Зеленского о том, что формулировка о приглашении страны в НАТО звучала неуверенно. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Речь идёт о заявлении, в котором президент Украины осудил западные страны за неопределённую позицию по приглашению Незалежной в альянс. В публикации он заявил, что решение НАТО является "беспрецедентным и абсурдным", а формулировку об "условиях" для приглашения Украины он назвал странной. По мнению некоторых политиков НАТО, Зеленский так пытается надавить на участников альянса и привлечь больше союзников.

"Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского", — указывает издание.