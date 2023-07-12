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12 июля, 03:27

Делегация США пришла в ярость после слов Зеленского о решении НАТО по Украине

WP: Делегация США пришла в ярость после слов Зеленского о решении НАТО по Украине

Американской делегации пришлись не по нраву заявления главы Украины Владимира Зеленского о том, что формулировка о приглашении страны в НАТО звучала неуверенно. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Речь идёт о заявлении, в котором президент Украины осудил западные страны за неопределённую позицию по приглашению Незалежной в альянс. В публикации он заявил, что решение НАТО является "беспрецедентным и абсурдным", а формулировку об "условиях" для приглашения Украины он назвал странной. По мнению некоторых политиков НАТО, Зеленский так пытается надавить на участников альянса и привлечь больше союзников.

"Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского", — указывает издание.

Зеленский не стал давать оценку итоговому документу саммита НАТО

Зеленский не стал давать оценку итоговому документу саммита НАТО

Напомним, сегодня участники саммита НАТО упразднили план действий для вступления Украины и пообещали пригласить Киев в альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. Точной даты никто не назвал.

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t.me / Zelenskiy_official

Анатолий Симоненко
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