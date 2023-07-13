"Стало меньше друзей": Хамское поведение Зеленского поразило членов саммита НАТО
Журналистка ван Денски: Зеленский лишился союзников из-за хамства на саммите НАТО
Хамское поведение украинского лидера Владимира Зеленского на прошедшем саммите НАТО не осталось без внимания общественности и участников данного мероприятия. Как рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски, в кулуарах саммита многие были просто обескуражены поступками президента Украины.
"Я думаю, что у него стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что <…> он несёт ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО", — высказалась она на своём YouTube-канале.
По оценке журналистки, у Зеленского есть ошибочное чувство, словно "весь мир ему должен", а ведёт он себя так, словно "капризная примадонна". Ван Денски предупредила, что подобное отношение украинского лидера создаёт не лучшую ситуацию для Киева в плане членства в НАТО и делает перспективы для вступления ещё более хрупкими.
Украинский лидер Владимир Зеленский, ещё не доехав до саммита НАТО в Вильнюсе, начал критиковать его. Он осудил западные страны за неопределённую позицию по приглашению Незалежной в альянс и назвал их позицию "беспрецедентной и абсурдной".
t.me / Zelenskiy / Official