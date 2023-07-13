Стало известно, чем Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе
NYT: Зеленский грозился пропустить первое заседание cовета Украина – НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский грозился пропустить первое заседание cовета Украина – НАТО, так как его возмутил отказ принять его страну в альянс в ближайшем будущем. Об этом американской газете New York Times сообщил местный чиновник.
"Во вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина – НАТО. Он был возмущён тем, что НАТО поставило условия даже для приглашения Украины подать заявку на членство", — сообщил собеседник издания, уточнив, что Зеленский уже на следующий день смягчил публичные высказывания.
Ранее Лайф рассказывал, что участники саммита НАТО пообещали пригласить Киев в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. А до этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в блок.
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