"Хороший результат": Зеленский после саммита НАТО сообщил о предстоящем усилении ВСУ

Украинская армия по итогам состоявшегося саммита НАТО получит существенное оснащение, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский. В видеообращении он подчеркнул, что речь идёт об усилении ВСУ системами ПВО, ракетами, бронетехникой и артиллерией.

"Возвращаемся домой с хорошим результатом. <…> Хорошее усиление оружием. Это и ПВО, и ракеты, и бронетехника, и артиллерия", — заявил Зеленский.

Зеленский также убеждён, что за время данной встречи Киев смог "заложить фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО". По его мнению, в ходе прошедшего саммита украинская сторона исключила любые сомнения относительно членства страны в блоке.

"Очень важно: за эти два дня саммита мы убрали любые сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО. Будет! Впервые не только все члены альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в альянсе энергично приближает это", — считает Зеленский.