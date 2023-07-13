"Хороший результат": Зеленский после саммита НАТО сообщил о предстоящем усилении ВСУ
Зеленский сообщил о предстоящем усилении ВСУ системами ПВО, ракетами и артиллерией
Украинская армия по итогам состоявшегося саммита НАТО получит существенное оснащение, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский. В видеообращении он подчеркнул, что речь идёт об усилении ВСУ системами ПВО, ракетами, бронетехникой и артиллерией.
"Возвращаемся домой с хорошим результатом. <…> Хорошее усиление оружием. Это и ПВО, и ракеты, и бронетехника, и артиллерия", — заявил Зеленский.
Зеленский также убеждён, что за время данной встречи Киев смог "заложить фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО". По его мнению, в ходе прошедшего саммита украинская сторона исключила любые сомнения относительно членства страны в блоке.
"Очень важно: за эти два дня саммита мы убрали любые сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО. Будет! Впервые не только все члены альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в альянсе энергично приближает это", — считает Зеленский.
Не забыл украинский лидер и поблагодарить членов альянса за помощь Украине: в восьмиминутном обращении слова благодарности звучали несколько десятков раз. По всей вероятности, так он отреагировал на обвинения главы Минобороны Британии Бена Уоллеса в неблагодарности.
Ранее сообщалось, что участники саммита НАТО пообещали пригласить Киев в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. А до этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в блок.
t.me / Zelenskiy / Official