Байден перебил Зеленского шуткой об Украине и НАТО

Американский лидер Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским шуткой ответил на вопрос о присоединении Киева к НАТО. Причём предназначался этот вопрос даже не главе Белого дома. Один из присутствующих журналистов спросил лидера Украины, как скоро после завершения конфликта его страна хотела бы выступить в альянс.