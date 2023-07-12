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12 июля, 18:45

Байден перебил Зеленского шуткой об Украине и НАТО

Байден пошутил о присоединении Украины к НАТО за 1 час 20 минут

Американский лидер Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским шуткой ответил на вопрос о присоединении Киева к НАТО. Причём предназначался этот вопрос даже не главе Белого дома. Один из присутствующих журналистов спросил лидера Украины, как скоро после завершения конфликта его страна хотела бы выступить в альянс.

"Один час двадцать минут. Ребята, вы задаёте очень содержательные вопросы", — отшутился Байден, не дав при этом ответить Зеленскому.

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Ранее сообщалось, что участники саммита НАТО пообещали пригласить Киев в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. А до этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в блок.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Наталья Исакова
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