"Вы застряли с нами": Байден начал встречу с Зеленским с "плохих новостей" для Украины

Американский президент Джо Байден пошутил над украинским коллегой Владимиром Зеленским на встрече, приуроченной к саммиту НАТО в Вильнюсе. Беседу лидер США начал с "плохих новостей".

Байден на встрече с Зеленским заявил, что у него "плохие новости" для Украины. Видео © Twitter / RDeckard_2049

"Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами", — сказал американский лидер Зеленскому.