Регион

Уведомления отключены

12 июля, 16:07

"Вы застряли с нами": Байден начал встречу с Зеленским с "плохих новостей" для Украины

Байден на встрече с Зеленским пошутил, что у него "плохие новости" для Украины

Американский президент Джо Байден пошутил над украинским коллегой Владимиром Зеленским на встрече, приуроченной к саммиту НАТО в Вильнюсе. Беседу лидер США начал с "плохих новостей".

Байден на встрече с Зеленским заявил, что у него "плохие новости" для Украины. Видео © Twitter / RDeckard_2049

"Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами", — сказал американский лидер Зеленскому.

В ответ на это президент Украины расхохотался и поблагодарил Байдена. Затем американский лидер продолжил диалог, указывая на значимость проделанной работы киевским режимом и обещая помощь со стороны Вашингтона.

"Информационный шум": В Госдуме подвели итоги "невнятного и неэффективного" саммита НАТО

"Информационный шум": В Госдуме подвели итоги "невнятного и неэффективного" саммита НАТО

Ранее сообщалось, что участники саммита НАТО упразднили план действий для вступления Украины и пообещали пригласить Киев в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. А до этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в блок.

Обложка ©

Twitter / Alex_Oloyede2

Наталья Исакова
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров