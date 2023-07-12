"Вы застряли с нами": Байден начал встречу с Зеленским с "плохих новостей" для Украины
Байден на встрече с Зеленским пошутил, что у него "плохие новости" для Украины
Американский президент Джо Байден пошутил над украинским коллегой Владимиром Зеленским на встрече, приуроченной к саммиту НАТО в Вильнюсе. Беседу лидер США начал с "плохих новостей".
Байден на встрече с Зеленским заявил, что у него "плохие новости" для Украины. Видео © Twitter / RDeckard_2049
"Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами", — сказал американский лидер Зеленскому.
В ответ на это президент Украины расхохотался и поблагодарил Байдена. Затем американский лидер продолжил диалог, указывая на значимость проделанной работы киевским режимом и обещая помощь со стороны Вашингтона.
Ранее сообщалось, что участники саммита НАТО упразднили план действий для вступления Украины и пообещали пригласить Киев в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. А до этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в блок.
Twitter / Alex_Oloyede2