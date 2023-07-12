В Госдуме подвели итоги "невнятного и неэффективного" саммита НАТО
Депутат Толмачёв назвал невнятными результаты саммита НАТО в Вильнюсе
Результаты саммита НАТО в Вильнюсе, который проходит с 11 по 12 июля, настолько невнятные, что становится даже неловко за участников. Как считает депутат Госдумы Александр Толмачёв, западные лидеры делали ставку на информационный шум вокруг мероприятия, а не на его итоги.
"О чём договорились? К чему пришли? Зачем всё это было? Видимо, ставка была только на информационный шум вокруг саммита, а не на его итоги. Настолько неэффективное мероприятие, что самыми яркими иллюстрациями стали кадры с потерянным в тени североатлантической политики Зеленским и унизительное для украинцев заявление британского министра обороны Бена Уоллеса, мол, много просите, мало благодарите", — сказал парламентарий в беседе с Лайфом.
Впрочем, как сыронизировал Толмачёв, есть ещё один немаловажный итог вильнюсского саммита. По его словам, он заключается в поручении председателя Госдумы Вячеслава Володина проработать организацию выставки подбитой техники НАТО. Пускай на Западе "любуются и знают, что ждёт каждый образец техники, которую альянс отправляет киевскому режиму", резюмировал депутат.
Ранее сообщалось, что участники саммита НАТО упразднили план действий для вступления Украины и пообещали пригласить Киев в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. А до этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в блок.
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