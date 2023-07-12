Результаты саммита НАТО в Вильнюсе, который проходит с 11 по 12 июля, настолько невнятные, что становится даже неловко за участников. Как считает депутат Госдумы Александр Толмачёв, западные лидеры делали ставку на информационный шум вокруг мероприятия, а не на его итоги.

"О чём договорились? К чему пришли? Зачем всё это было? Видимо, ставка была только на информационный шум вокруг саммита, а не на его итоги. Настолько неэффективное мероприятие, что самыми яркими иллюстрациями стали кадры с потерянным в тени североатлантической политики Зеленским и унизительное для украинцев заявление британского министра обороны Бена Уоллеса, мол, много просите, мало благодарите", — сказал парламентарий в беседе с Лайфом.