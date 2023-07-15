Акция с сожжением Торы и Библии в Стокгольме получила неожиданный поворот

В Стокгольме состоялась одобренная полицией шведской столицы акция у посольства Израиля на улице Страндвэген. Однако заявленного сожжения Торы и Библии так и не произошло.

К началу акции у посольства собралось порядка 50 человек, преимущественно журналисты. Человек, организовавший акцию, достал из сумки зажигалку, после обратился к журналистам по-шведски со словами: "Я — мусульманин и ничего сжигать не буду". После этого он выбросил зажигалку, взял из сумки Коран и показал его всем присутствующим.