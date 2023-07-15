Акция с сожжением Торы и Библии в Стокгольме получила неожиданный поворот
Организатор акции у посольства Израиля в Стокгольме не стал жечь Тору и Библию
Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Mohammad Sinjlawi
В Стокгольме состоялась одобренная полицией шведской столицы акция у посольства Израиля на улице Страндвэген. Однако заявленного сожжения Торы и Библии так и не произошло.
К началу акции у посольства собралось порядка 50 человек, преимущественно журналисты. Человек, организовавший акцию, достал из сумки зажигалку, после обратился к журналистам по-шведски со словами: "Я — мусульманин и ничего сжигать не буду". После этого он выбросил зажигалку, взял из сумки Коран и показал его всем присутствующим.
"Свобода слова не означает свободу сжигать священные книги. Надо уважать любую религию и жить в мире", — объявил он.
В заявке на проведение акции мужчина написал, что манифестация — ответ на сожжение Корана, которое произошло 28 июня возле мечети Стокгольма, и "символическое собрание ради свободы слова".
Напомним, 28 июня у мечети в центре Стокгольма мигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран, получив на это разрешение от полиции. Акцию осудил глава МИД Турции Хакан Фидан, отметивший недопустимость подобных антиисламских действий. А президент России Владимир Путин вспомнил победу русской армии под командованием Петра Первого над шведами, говоря о сожжении Корана в Стокгольме. А вчера в полиции Швеции попытались оправдаться за возмутительную акцию.