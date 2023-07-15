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Регион
Опубликовано 15 июля 2023, 15:49
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Акция с сожжением Торы и Библии в Стокгольме получила неожиданный поворот

Организатор акции у посольства Израиля в Стокгольме не стал жечь Тору и Библию

Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Mohammad Sinjlawi

Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Mohammad Sinjlawi

В Стокгольме состоялась одобренная полицией шведской столицы акция у посольства Израиля на улице Страндвэген. Однако заявленного сожжения Торы и Библии так и не произошло.

К началу акции у посольства собралось порядка 50 человек, преимущественно журналисты. Человек, организовавший акцию, достал из сумки зажигалку, после обратился к журналистам по-шведски со словами: "Я — мусульманин и ничего сжигать не буду". После этого он выбросил зажигалку, взял из сумки Коран и показал его всем присутствующим.

"Свобода слова не означает свободу сжигать священные книги. Надо уважать любую религию и жить в мире", объявил он.

В заявке на проведение акции мужчина написал, что манифестация — ответ на сожжение Корана, которое произошло 28 июня возле мечети Стокгольма, и "символическое собрание ради свободы слова".

В Стокгольме мусульмане вышли на митинг против акций с сожжением Корана
В Стокгольме мусульмане вышли на митинг против акций с сожжением Корана

Напомним, 28 июня у мечети в центре Стокгольма мигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран, получив на это разрешение от полиции. Акцию осудил глава МИД Турции Хакан Фидан, отметивший недопустимость подобных антиисламских действий. А президент России Владимир Путин вспомнил победу русской армии под командованием Петра Первого над шведами, говоря о сожжении Корана в Стокгольме. А вчера в полиции Швеции попытались оправдаться за возмутительную акцию.

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Юрий Лысенко
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