В Стокгольме мусульмане вышли на митинг против акций с сожжением Корана

Мусульмане Швеции проводят демонстрацию на площади Медборгарплатсен в центре Стокгольма. Как пишет газета Aftonbladet, от полутора до двух тысяч человек вышли, чтобы показать своё неприятие акциям с сожжением Корана.

"Это не то, что мы рассматриваем как свободу слова, а больше похоже на подстрекательство против группы людей. Если вы хотите показать, что вы против чего-то, вы можете показать это, не провоцируя и не раздражая людей из-за их религии", — сказал один из участников акции.