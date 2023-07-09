В Стокгольме мусульмане вышли на митинг против акций с сожжением Корана
Мусульмане Швеции проводят демонстрацию на площади Медборгарплатсен в центре Стокгольма. Как пишет газета Aftonbladet, от полутора до двух тысяч человек вышли, чтобы показать своё неприятие акциям с сожжением Корана.
Подчёркивается, что шведская Исламская лига, управляющая расположенной неподалёку мечетью, получила необходимое для проведения акции разрешение. По словам участников, недавние инциденты со священной книгой мусульман необходимо расценивать как преступления на почве ненависти.
"Это не то, что мы рассматриваем как свободу слова, а больше похоже на подстрекательство против группы людей. Если вы хотите показать, что вы против чего-то, вы можете показать это, не провоцируя и не раздражая людей из-за их религии", — сказал один из участников акции.
Как отметил имам стокгольмской мечети Махмуд Халфи, реакция шведского мусульманского сообщества на сожжение Корана оказалась "красивой, демократичной и цивилизованной".
Напомним, 28 июня у мечети в центре Стокгольма мигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран, получив на это разрешение от полиции. Акцию осудил глава МИД Турции Хакан Фидан, отметивший недопустимость подобных антиисламских действий. А президент России Владимир Путин вспомнил победу русской армии под командованием Петра Первого над шведами, говоря о сожжении Корана в Стокгольме.
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