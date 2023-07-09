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9 июля, 14:08

"Страж и защитник религий": В Ливане появились билборды с прижимающим Коран к груди Путиным

Билборды с изображением Путина с Кораном установили в ливанских городах

<p>Президент РФ Владимир Путин с подаренным ему Кораном во время посещения мечети Джума в Дагестане. Фото © kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин с подаренным ему Кораном во время посещения мечети Джума в Дагестане. Фото © kremlin

В ряде городов Ливана установили билборды с фото прижимающего Коран к груди президента РФ Владимира Путина, сделанными во время посещения им мечети в Дагестане, где ему преподнесли священную книгу в качестве подарка. Подпись на постерах гласит: "Страж и защитник религий".

Организатором акции является глава офиса российско-ливанского сотрудничества "Росливан" Мухаммед Насрутдин. Он убеждён, что Путин показал всему миру, как нужно относиться к религиям, на фоне событий с сожжением Корана в Швеции.

"Страны Запада пытаются ввергнуть мир в туннель человеческого и религиозного расизма и нравственного разложения. <…> Человек сжёг экземпляр cвященного Корана в Швеции с одобрения госорганов, мы были свидетелями варварской кампании против мусульман не в одной стране", — сказал он РИА "Новости".

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Напомним, Путин побывал в Дагестане 28 июня. Во время посещения мечети Джума он получил в подарок Коран. Президент принял священную книгу и заявил, что Россия глубоко уважает её и религиозные чувства мусульман.

Андрей Бражников
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