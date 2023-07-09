"Страж и защитник религий": В Ливане появились билборды с прижимающим Коран к груди Путиным

В ряде городов Ливана установили билборды с фото прижимающего Коран к груди президента РФ Владимира Путина, сделанными во время посещения им мечети в Дагестане, где ему преподнесли священную книгу в качестве подарка. Подпись на постерах гласит: "Страж и защитник религий".

Организатором акции является глава офиса российско-ливанского сотрудничества "Росливан" Мухаммед Насрутдин. Он убеждён, что Путин показал всему миру, как нужно относиться к религиям, на фоне событий с сожжением Корана в Швеции.

"Страны Запада пытаются ввергнуть мир в туннель человеческого и религиозного расизма и нравственного разложения. <…> Человек сжёг экземпляр cвященного Корана в Швеции с одобрения госорганов, мы были свидетелями варварской кампании против мусульман не в одной стране", — сказал он РИА "Новости".