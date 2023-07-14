Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 июля 2023, 22:30
7893

Полиция Швеции попыталась оправдаться за акции с сожжением священных книг

Франс Пресс: Полиция Швеции не согласовывает акции сожжения религиозных текстов

Полиция Швеции опубликовала заявление, что может согласовывать проведения массовых мероприятий исключительно для выражения общественного мнения, но не для уничтожения религиозных текстов. Это произошло на фоне скандала с согласованием предстоящей акции сожжения Свитка Торы у Посольства Израиля.

"Полиция не выдаёт разрешения на сжигание различных религиозных текстов — полиция выдаёт разрешения на проведение публичных собраний и выражение мнения. Важное отличие", — рассказала агентству Франс Пресс Карина Скагерлинд, пресс-секретарь полиции Стокгольма.

В Швеции показательно сожгли устав НАТО
В Швеции показательно сожгли устав НАТО

Напомним, предстоящая акция по сожжению Торы, которая должна состояться в ближайшую субботу, вызвала негодование Израиля. Глава МИД страны Эли Коэн назвал мероприятие "преступлением на почве ненависти" и призвал власти Швеции воспрепятствовать этому.

BannerImage

Getty Images / Michael Campanella

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Швеция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar