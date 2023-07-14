Полиция Швеции попыталась оправдаться за акции с сожжением священных книг
Франс Пресс: Полиция Швеции не согласовывает акции сожжения религиозных текстов
Полиция Швеции опубликовала заявление, что может согласовывать проведения массовых мероприятий исключительно для выражения общественного мнения, но не для уничтожения религиозных текстов. Это произошло на фоне скандала с согласованием предстоящей акции сожжения Свитка Торы у посольства Израиля.
"Полиция не выдает разрешения на сжигание различных религиозных текстов - полиция выдает разрешения на проведение публичных собраний и выражение мнения. Важное отличие", — рассказала агенству Франс Пресс Карина Скагерлинд, пресс-секретарь полиции Стокгольма.
Напомним, предстоящая акция по сожжению Торы, которая должны состояться в ближайшую субботу вызвала негодование Израиля. Глава МИД страны Эли Коэн назвал мероприятие "преступлением на почве ненависти" и призвал власти Швеции воспрепятствовать этому.
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