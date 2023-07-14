Полиция Швеции попыталась оправдаться за акции с сожжением священных книг

Полиция Швеции опубликовала заявление, что может согласовывать проведения массовых мероприятий исключительно для выражения общественного мнения, но не для уничтожения религиозных текстов. Это произошло на фоне скандала с согласованием предстоящей акции сожжения Свитка Торы у Посольства Израиля.

"Полиция не выдаёт разрешения на сжигание различных религиозных текстов — полиция выдаёт разрешения на проведение публичных собраний и выражение мнения. Важное отличие", — рассказала агентству Франс Пресс Карина Скагерлинд, пресс-секретарь полиции Стокгольма.