Шведская полиция разрешила сжечь Тору вслед за Кораном, власти Израиля возмущены

Шведские активисты готовят акцию по сожжению Свитка Торы на митинге перед Посольством Израиля в Стокгольме. Глава израильского МИД Эли Коэн назвал мероприятие "преступлением на почве ненависти" и призвал власти Швеции предотвратить его.

"Сожжение Свитка Торы — преступление на почве ненависти, провокация и нанесение серьёзного ущерба еврейскому народу и еврейским традициям. Я призываю власти Швеции предотвратить это отвратительное мероприятие и не допустить сожжение Свитка Торы", — приводит комментарий Коэна пресс-служба министерства.

По его указанию, глава дипломатического управления МИД Ализа Бен-Нун провела беседу с послом Швеции в Израиле. Бен-Нун обратила его внимание, что Иерусалим "серьёзно относится к согласию шведской полиции на осквернение святынь иудаизма". Коэн также связался с израильским послом в Стокгольме Зивом Нево Кульманом по вопросу предотвращения акции по сожжению Свитка Торы.