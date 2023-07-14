Шведская полиция разрешила сжечь Тору вслед за Кораном, власти Израиля возмущены
Глава МИД Израиля Коэн осудил планы шведских активистов сжечь Свиток Торы
Шведские активисты готовят акцию по сожжению Свитка Торы на митинге перед Посольством Израиля в Стокгольме. Глава израильского МИД Эли Коэн назвал мероприятие "преступлением на почве ненависти" и призвал власти Швеции предотвратить его.
"Сожжение Свитка Торы — преступление на почве ненависти, провокация и нанесение серьёзного ущерба еврейскому народу и еврейским традициям. Я призываю власти Швеции предотвратить это отвратительное мероприятие и не допустить сожжение Свитка Торы", — приводит комментарий Коэна пресс-служба министерства.
По его указанию, глава дипломатического управления МИД Ализа Бен-Нун провела беседу с послом Швеции в Израиле. Бен-Нун обратила его внимание, что Иерусалим "серьёзно относится к согласию шведской полиции на осквернение святынь иудаизма". Коэн также связался с израильским послом в Стокгольме Зивом Нево Кульманом по вопросу предотвращения акции по сожжению Свитка Торы.
Напомним, полиция Швеции в очередной раз разрешила акцию с сожжением религиозного текста. Активисты планируют провести демонстрацию в субботу. Ранее они также попросили разрешение на сожжение Библии.
28 июня у мечети в центре Стокгольма мигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран, заручившись разрешением полиции. Акцию широко осудили в разных странах: глава МИД Турции Хакан Фидан отметил недопустимость подобных антиисламских действий. А президент России Владимир Путин, говоря о сожжении Корана в Стокгольме, вспомнил победу русской армии под командованием Петра Первого над шведами.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI