У полиции в Швеции просят разрешения на акции с сожжением Корана, Библии и Торы

В Швеции полиция получила три заявки на проведение акций сожжения религиозных книг. Их планируется провести в двух городах страны, сообщает телеканал SVT.

Одну из заявок подала 50-летняя женщина, которая хочет "как можно скорее" уничтожить Коран у мечети в Стокгольме. По её мнению, протесты против Швеции, вызванные в мире сожжением священной книги мусульман, несправедливы.