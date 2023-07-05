У полиции в Швеции просят разрешения на акции с сожжением Корана, Библии и Торы
В Швеции полиция получила три заявки на проведение акций сожжения религиозных книг. Их планируется провести в двух городах страны, сообщает телеканал SVT.
Одну из заявок подала 50-летняя женщина, которая хочет "как можно скорее" уничтожить Коран у мечети в Стокгольме. По её мнению, протесты против Швеции, вызванные в мире сожжением священной книги мусульман, несправедливы.
Ещё одну заявку в полицию подал 30-летний мужчина, желающий уничтожить Тору и Библию у Посольства Израиля 15 июля. А третий гражданин планирует сжечь религиозные тексты 12 июля в городе Хельсингборге. Все предоставленные в полицию заявки пока находятся на стадии рассмотрения.
Напомним, 28 июня у мечети в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран. Разрешение на проведение скандальной акции ему дала полиция Швеции. Сожжение священной книги ислама осудил глава МИД Турции Хакан Фидан, подчеркнув, что такие антиисламские действия недопустимы. А вот генсек НАТО Йенс Столтенберг нашёл оправдание действиям Момики.
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