Папа римский Франциск: Сожжение Корана в Стокгольме вызывает отвращение

Папа римский Франциск назвал сожжение Корана в Стокгольме возмутительным поступком, который вызывает у него отвращение. Событие произошло в конце июня в центре шведской столицы.

"Я возмущён, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим", — сказал понтифик в интервью главному редактору газеты Al Ittihad Хамаду аль-Кааби.