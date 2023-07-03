Папа римский Франциск: Сожжение Корана в Стокгольме вызывает отвращение
Папа римский Франциск назвал сожжение Корана в Стокгольме возмутительным поступком, который вызывает у него отвращение. Событие произошло в конце июня в центре шведской столицы.
"Я возмущён, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим", — сказал понтифик в интервью главному редактору газеты Al Ittihad Хамаду аль-Кааби.
Также папа римский добавил, что нельзя использовать свободу слова как предлог для оскорбления других.
Напомним, 28 июня у мечети в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран. Разрешение на организацию акции ему дала шведская полиция. Всё длилось около 30 минут. Сожжение священной книги ислама осудил глава МИД Турции, также и российские политики резко негативно отреагировали на подобный поступок. В Иране начали штурмовать шведское посольство, а власти, по данным СМИ, потребовали от Швеции выдать иракского иммигранта.
Flickr / Catholic Church England and Wales