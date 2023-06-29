В Ираке протестующие штурмуют Посольство Швеции из-за сожжения Корана
Десятки жителей Ирака принимают участие в акции протеста возле Посольства Швеции в Багдаде. Они устроили митинг в связи с предположительным сожжением иракским иммигрантом страниц из Корана в Стокгольме. Видео о происходящем сейчас в Багдаде распространились в Сети.
В Ираке протестующие после сожжения Корана штурмуют Посольство Швеции. Видео © Twitter / sahabnews1
Перед посольством собралась огромная толпа. У некоторых людей экземпляры Корана, портреты Муктады ас-Садра и других религиозных лидеров, а ещё флаги его движения. Толпа скандирует лозунги против осквернения священной книги. Кто-то даже залез на высокий забор, возведённый вокруг здания посольства, и стал пробираться во внутреннюю часть дипмиссии. Призвал устроить акцию протеста влиятельный иракский политик, один из духовных лидеров шиитов — Муктада ас-Садр.
Напомним, накануне у мечети в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран. Разрешение на проведение акции ему дала шведская полиция. Всё длилось около получаса. Сожжение священной книги ислама осудил глава МИД Турции, также в стороне не остались и российские политики, в частности на эту тему высказалась Ольга Ковитиди. Сенатор Совфеда отметила, что сожжение Корана свидетельствует о нравственной деградации Швеции.
Twitter / sahabnews1