В Ираке протестующие штурмуют Посольство Швеции из-за сожжения Корана

Десятки жителей Ирака принимают участие в акции протеста возле Посольства Швеции в Багдаде. Они устроили митинг в связи с предположительным сожжением иракским иммигрантом страниц из Корана в Стокгольме. Видео о происходящем сейчас в Багдаде распространились в Сети.

Перед посольством собралась огромная толпа. У некоторых людей экземпляры Корана, портреты Муктады ас-Садра и других религиозных лидеров, а ещё флаги его движения. Толпа скандирует лозунги против осквернения священной книги. Кто-то даже залез на высокий забор, возведённый вокруг здания посольства, и стал пробираться во внутреннюю часть дипмиссии. Призвал устроить акцию протеста влиятельный иракский политик, один из духовных лидеров шиитов — Муктада ас-Садр.