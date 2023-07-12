В Швеции показательно сожгли устав НАТО
Helsingborgs Dagblad: В Швеции прошла акция с сожжением устава НАТО
Шведский активист Лукас Юнгквист сжёг устав НАТО вместо Корана. Обложка © Twitter / ROGSAHL
В городе Хельсингборг на юге Швеции прошла акция с сожжением устава НАТО, сообщает газета Helsingborgs Dagblad.
По данным издания, изначально организатор акции — 29-летний Лукас Юнгквист — подал заявку на проведение манифестации с сожжением Корана. Однако позже он извинился перед мусульманами и заявил, что вместо Священного писания он лучше предаст огню устав НАТО. Его перформанс был своего рода ответом на согласие Турции ратифицировать заявку Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс.
Стоит отметить, что на голове у шведского активиста была бейсболка с названием праворадикальной партии "Жёсткий курс", члены которой неоднократно устраивали акции с сожжением Корана. Сама манифестация прошла без происшествий, за происходящим наблюдали полицейские и прохожие.
Напомним, ранее Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. При этом политик отметил, что реальные сроки вступления Стокгольма в альянс пока назвать сложно, так как неизвестно, когда завершится процесс парламентской ратификации. А это требует немало времени. По данным турецких СМИ, это произойдёт осенью текущего года. Также сообщалось, что президент США Джо Байден приветствовал снятие Турцией вето на приём Швеции в НАТО.