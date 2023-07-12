В городе Хельсингборг на юге Швеции прошла акция с сожжением устава НАТО, сообщает газета Helsingborgs Dagblad.

По данным издания, изначально организатор акции — 29-летний Лукас Юнгквист — подал заявку на проведение манифестации с сожжением Корана. Однако позже он извинился перед мусульманами и заявил, что вместо священного писания он лучше предаст огню устав НАТО. Его перфоманс был своего рода ответом на согласие Турции ратифицировать заявку Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс.

Стоит отметить, что на голове у шведского активиста была бейсболка с названием праворадикальной партии "Жёсткий курс", члены которой неоднократно устраивали акции с сожжением Корана. Сама манифестация прошла без происшествий, за происходящим наблюдали полицейские и прохожие.