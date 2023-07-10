Столтенберг: Турция согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки
Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг и Ульф Кристерссон. Обложка © nato.int
Турция приняла решение снять вето на приём Швеции в НАТО после переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с шведским премьером Ульфом Кристерссоном, генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом блока в Вильнюсе. Об этом рассказал Столтенберг после завершения встречи.
"Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приёме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки", — сказал генсек альянса.
Столтенберг также пообещал, что НАТО разработает особый механизм и создаст пост специального представителя по борьбе с терроризмом. При этом политик отметил, что реальные сроки вступления Стокгольма в альянс пока назвать сложно, так как неизвестно, когда завершится процесс парламентской ратификации. А этот процесс требует немало времени, подытожил Столтенберг.
По данным телеканала CNN Türk, соответствующий протокол будет передан в турецкий парламент в ближайшее время, однако одобрен он, скорее всего, будет на осенней сессии, так как на этой неделе Заксобрание республики уходит на летние каникулы.
При этом ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш назвал вступление в НАТО для Швеции несбыточной мечтой. Политик отметил, что Стокгольм отказывается выполнять требования Анкары, которые прописаны в соглашении. Эрдоган перед вылетом в Вильнюс сделал заявление о том, что если Турцию примут в ряды членов ЕС, то он готов одобрить вступление Швеции в НАТО.