Столтенберг: Турция согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

Турция приняла решение снять вето на приём Швеции в НАТО после переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с шведским премьером Ульфом Кристерссоном, генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом блока в Вильнюсе. Об этом рассказал Столтенберг после завершения встречи.

"Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приёме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки", — сказал генсек альянса.

Столтенберг также пообещал, что НАТО разработает особый механизм и создаст пост специального представителя по борьбе с терроризмом. При этом политик отметил, что реальные сроки вступления Стокгольма в альянс пока назвать сложно, так как неизвестно, когда завершится процесс парламентской ратификации. А этот процесс требует немало времени, подытожил Столтенберг.