Политолог: Заявление о Турции в ЕС в обмен на Швецию в НАТО — это типичный трюк Эрдогана

Заявление Реджепа Эрдогана о готовности одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, если Турцию примут в ЕС, — это одно из тех самых завышенных требований, которые Анкара использует в любой сделке. Таким мнением поделился с Лайфом политолог Александр Асафов.

По его словам, Эрдоган прекрасно знает, что евроинтеграции туркам не видать, но он намеренно повышает ставки, чтобы выторговать у Запада что-то ещё, причём речь идёт о глобальных вещах.

"Наверняка уже есть компромиссное решение, на которое он готов согласиться, но оно тем не менее неприятное для Запада. Это не только поставки F-16 и какие-то экономические преференции. Тут есть что-то ещё, а вот что именно — большой вопрос, поскольку обсуждение дискуссии вокруг Швеции связано с выдачей людей, с предоставлением каких-то таких важных для Эрдогана политических действий, включая полный запрет поддержки Рабочей партии Курдистана и других политических противников Эрдогана", — рассуждает собеседник Лайфа.