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Опубликовано 10 июля 2023, 17:10
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Политолог: Заявление о Турции в ЕС в обмен на Швецию в НАТО — это типичный трюк Эрдогана

Политолог Асафов увидел в словах Эрдогана о вступлении Швеции в НАТО попытку торга

Заявление Реджепа Эрдогана о готовности одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, если Турцию примут в ЕС, — это одно из тех самых завышенных требований, которые Анкара использует в любой сделке. Таким мнением поделился с Лайфом политолог Александр Асафов.

По его словам, Эрдоган прекрасно знает, что евроинтеграции туркам не видать, но он намеренно повышает ставки, чтобы выторговать у Запада что-то ещё, причём речь идёт о глобальных вещах.

"Наверняка уже есть компромиссное решение, на которое он готов согласиться, но оно тем не менее неприятное для Запада. Это не только поставки F-16 и какие-то экономические преференции. Тут есть что-то ещё, а вот что именно — большой вопрос, поскольку обсуждение дискуссии вокруг Швеции связано с выдачей людей, с предоставлением каких-то таких важных для Эрдогана политических действий, включая полный запрет поддержки Рабочей партии Курдистана и других политических противников Эрдогана", рассуждает собеседник Лайфа.

В Кремле заявили о давлении на Турцию перед саммитом НАТО
В Кремле заявили о давлении на Турцию перед саммитом НАТО

Ранее Реджеп Эрдоган перед вылетом в Вильнюс на саммит альянса увязал вопрос одобрения заявки Швеции в НАТО с евроинтеграцией Турции и заявил, что почти все страны Североатлантического объединения являются членами Евросоюза.

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ТАСС / AP / Nedim Enginsoy

Ольга Годуненко
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