В Турции сочли позором снятие Эрдоганом вето на приём Швеции в НАТО
В Турции заявили, что Эрдоган поддался шантажу Запада по приёму Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошёл на попятную в вопросе вступления Швеции в Североатлантический альянс. Об этом пишет газета Aydınlık со ссылкой на слова зампредседателя политической партии "Родина" Утку Рейхан.
Эрдогану припомнили его же слова, сказанные всего три дня назад в ходе выступления на церемонии окончания семестра у офицеров: "Как Турция может доверять стране, по улицам которой бродят террористы?" Рейхан назвала позорным решение президента республики снять вето на приём Швеции в НАТО.
"Позорное решение. Они поддались на шантаж Запада", — сказала политик.
Напомним, ранее Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. При этом политик отметил, что реальные сроки вступления Стокгольма в альянс пока назвать сложно, так как неизвестно, когда завершится процесс парламентской ратификации. А это требует немало времени. По данным турецких СМИ, это произойдёт осенью текущего года. Также сообщалось, что президент США Джо Байден приветствовал снятие Турцией вето на приём Швеции в НАТО.
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