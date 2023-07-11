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Регион
Опубликовано 11 июля 2023, 08:38
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В Турции сочли позором снятие Эрдоганом вето на приём Швеции в НАТО

В Турции заявили, что Эрдоган поддался шантажу Запада по приёму Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошёл на попятную в вопросе вступления Швеции в Североатлантический альянс. Об этом пишет газета Aydınlık со ссылкой на слова зампредседателя политической партии "Родина" Утку Рейхан.

Эрдогану припомнили его же слова, сказанные всего три дня назад в ходе выступления на церемонии окончания семестра у офицеров: "Как Турция может доверять стране, по улицам которой бродят террористы?" Рейхан назвала позорным решение президента республики снять вето на приём Швеции в НАТО.

"Позорное решение. Они поддались на шантаж Запада", — сказала политик.

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Напомним, ранее Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. При этом политик отметил, что реальные сроки вступления Стокгольма в альянс пока назвать сложно, так как неизвестно, когда завершится процесс парламентской ратификации. А это требует немало времени. По данным турецких СМИ, это произойдёт осенью текущего года. Также сообщалось, что президент США Джо Байден приветствовал снятие Турцией вето на приём Швеции в НАТО.

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Евгения Колесникова
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