В Турции сочли позором снятие Эрдоганом вето на приём Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошёл на попятную в вопросе вступления Швеции в Североатлантический альянс. Об этом пишет газета Aydınlık со ссылкой на слова зампредседателя политической партии "Родина" Утку Рейхан.

Эрдогану припомнили его же слова, сказанные всего три дня назад в ходе выступления на церемонии окончания семестра у офицеров: "Как Турция может доверять стране, по улицам которой бродят террористы?" Рейхан назвала позорным решение президента республики снять вето на приём Швеции в НАТО.

"Позорное решение. Они поддались на шантаж Запада", — сказала политик.