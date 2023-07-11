Байден приветствовал снятие Турцией вето на приём Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден одобрительно прокомментировал согласие турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето на приём Швеции в НАТО. Его заявление распространил Белый дом.

"Я приветствую заявление, сделанное этим вечером Турцией, Швецией и генеральным секретарём НАТО [Йенсом Столтенбергом], включая обязательство президента Эрдогана передать в парламент протокол о вступлении Швеции для скорейшей ратификации. Я готов работать с президентом Эрдоганом и Турцией над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе", — говорится в сообщении Байдена.

Американский лидер обрадовался по поводу вступления Стокгольма в альянс и поблагодарил Столтенберга "за его уверенное руководство".