Байден приветствовал снятие Турцией вето на приём Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден одобрительно прокомментировал согласие турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето на приём Швеции в НАТО. Его заявление распространил Белый дом.
"Я приветствую заявление, сделанное этим вечером Турцией, Швецией и генеральным секретарём НАТО [Йенсом Столтенбергом], включая обязательство президента Эрдогана передать в парламент протокол о вступлении Швеции для скорейшей ратификации. Я готов работать с президентом Эрдоганом и Турцией над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе", — говорится в сообщении Байдена.
Американский лидер обрадовался вступлению Стокгольма в альянс и поблагодарил Столтенберга "за его уверенное руководство".
Напомним, ранее Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. При этом политик отметил, что реальные сроки вступления Стокгольма в альянс пока назвать сложно, так как неизвестно, когда завершится процесс парламентской ратификации. А это требует немало времени. По данным турецких СМИ, это произойдёт осенью текущего года.
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