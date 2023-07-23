Названы звёзды из нового чёрного списка налоговой, и там нашлось место для Бузовой

Стало известно, кто из блогеров попал уже во второй чёрный список Федеральной налоговой службы из-за подозрения в неуплате налогов. По данным телеграм-канала Mash, в топ-100 подозрительных для ведомства звёзд вошли Ольга Бузова, Ксения Бородина, Николай Соболев*, Гоар Аветисян, Виктория Боня и Ида Галич.

Причём у некоторых из них приостановлены операции по счетам. Так, пока не может переводить деньги ООО "Ксения Бородина". Кроме того, под ограничения подпало ООО "Фейс Скульптор", где 50% принадлежит Боне. Сейчас компания находится на стадии ликвидации. Вероятно, тех, кто оказался в этом перечне, будут ждать выездные проверки налоговиков.