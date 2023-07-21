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21 июля, 11:59
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Рассказал следствию о секретном телефоне: Лайф узнал, кто сдал Лерчек

Личный повар Лерчек рассказал, что у неё есть секретный телефон для Интернета

<p>Блогерша Лерчек в ходе сегодняшнего заседания в Пресненском районном суде Москвы. Обложка © LIFE</p>

Блогерша Лерчек в ходе сегодняшнего заседания в Пресненском районном суде Москвы. Обложка © LIFE

Личный повар блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) сдал свою же хозяйку. Работник признался, что у неё есть секретный телефон, с помощью которого она нарушила запрет: выходила в Интернет, звонила и писала СМС. Об этом Лайфу сообщил источник.

Ещё совсем недавно блогерша убеждала всех, что не выходила в Интернет после избрания меры пресечения, однако сегодня в ходе заседания в Пресненском районном суде Москвы обвинение подтвердило, что она начала использовать сим-карту 7 марта — в день возбуждения против неё уголовного дела.

Как уже рассказывал Лайф, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. При этом её муж обвинялся в пособничестве. Среди прочих нарушений блогеров: выход в Сеть и общение со свидетелями по делу, несмотря на запреты. В связи с этим СК запросил у суда изменение меры пресечения Чекалиным на домашний арест. Так, на прошлом заседании мужу Лерчек оставили прежнюю меру пресечения. Сегодня суд вынес такое же решение и в отношении самой Валерии.

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Николь Вербер
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