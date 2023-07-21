Рассказал следствию о секретном телефоне: Лайф узнал, кто сдал Лерчек

Личный повар блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) сдал свою же хозяйку. Работник признался, что у неё есть секретный телефон, с помощью которого она нарушила запрет: выходила в Интернет, звонила и писала СМС. Об этом Лайфу сообщил источник.

Ещё совсем недавно блогерша убеждала всех, что не выходила в Интернет после избрания меры пресечения, однако сегодня в ходе заседания в Пресненском районном суде Москвы обвинение подтвердило, что она начала использовать сим-карту 7 марта — в день возбуждения против неё уголовного дела.