Рассказал следствию о секретном телефоне: Лайф узнал, кто сдал Лерчек
Личный повар Лерчек рассказал, что у неё есть секретный телефон для Интернета
Блогерша Лерчек в ходе сегодняшнего заседания в Пресненском районном суде Москвы. Обложка © LIFE
Личный повар блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) сдал свою же хозяйку. Работник признался, что у неё есть секретный телефон, с помощью которого она нарушила запрет: выходила в Интернет, звонила и писала СМС. Об этом Лайфу сообщил источник.
Ещё совсем недавно блогерша убеждала всех, что не выходила в Интернет после избрания меры пресечения, однако сегодня в ходе заседания в Пресненском районном суде Москвы обвинение подтвердило, что она начала использовать сим-карту 7 марта — в день возбуждения против неё уголовного дела.
Как уже рассказывал Лайф, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. При этом её муж обвинялся в пособничестве. Среди прочих нарушений блогеров: выход в Сеть и общение со свидетелями по делу, несмотря на запреты. В связи с этим СК запросил у суда изменение меры пресечения Чекалиным на домашний арест. Так, на прошлом заседании мужу Лерчек оставили прежнюю меру пресечения. Сегодня суд вынес такое же решение и в отношении самой Валерии.