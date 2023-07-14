СК призвал суд отправить Лерчек и её мужа под домашний арест из-за пользования интернетом

Следственный комитет направил в Московский городской суд запрос об отправке блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) и её супруга Артёма Чекалина под домашний арест в связи с неоднократным нарушением меры пресечения в виде запрета совершения определённых действий. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Там уточнили, что Чекалины "опосредованно" пользовались интернетом, а также общались со свидетелями по уголовному делу, которые не являлись их родственниками.