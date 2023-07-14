СК призвал суд отправить Лерчек и её мужа под домашний арест из-за пользования интернетом
СК запросил у суда изменить меру пресечения блогерам Чекалиным на домашний арест
Следственный комитет направил в Московский городской суд запрос об отправке блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) и её супруга Артёма Чекалина под домашний арест в связи с неоднократным нарушением меры пресечения в виде запрета совершения определённых действий. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Там уточнили, что Чекалины "опосредованно" пользовались интернетом, а также общались со свидетелями по уголовному делу, которые не являлись их родственниками.
"Столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест", — сообщили в Следкоме.
Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму Чекалину — в пособничестве. Также им вменили отмывание денег. В настоящее время все счета звёздного семейства арестованы, но их долги перед налоговой уже погашены. Блогерша всё ещё остаётся под следствием. Чекалины, несмотря на запрет пользоваться интернетом, нашли способ делать деньги. Теперь они ведут дела через блогершу Алину Акилову. Общественное движение "Ветераны России" попросило прокуратуру проверить новую схему зарабатывания на законность.
ТАСС / Карпухин Сергей