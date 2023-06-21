Блогерша-миллиардерша Лерчек с мужем нарвались на новую проверку из-за схемы с Акиловой

Общественное движение "Ветераны России" просит прокуратуру проверить Валерию (Лерчек) и Артёма Чекалиных на предмет законности заработка с помощью рекламы на страницах друзей-блогеров. Председатель Ильдар Резяпов направил соответствующий запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову. Лайф ознакомился с документом.

"Обращаюсь к вам с просьбой провести проверку в отношении блогеров Чекалиных в связи с нарушением судебного запрета и использованием новой схемы заработка "через друзей". Необходимо выяснить законность их действий и возможное нарушение законодательства", — говорится в тексте.

Вопреки судебному запрету Чекалины запустили пиар-рекламу через знакомого блогера Алину Акилову, на которую подписано около 3,5 миллиона человек. Ненавязчивая реклама внезапно появляется в её сторис, покупателям предлагаются баночки Летик (Letique) по цене 890 рублей. Предприимчивое семейство обещает и другие новинки из разряда БАДов, которые якобы помогают худеть и улучшают здоровье.