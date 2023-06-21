Блогерша-миллиардерша Лерчек с мужем нарвались на новую проверку из-за схемы с Акиловой
"Ветераны России" просят проверить Лерчек и её мужа на заработок "через друзей"
Артём и Валерия Чекалины. Обложка © Vk / ler_chek
Общественное движение "Ветераны России" просит прокуратуру проверить Валерию (Лерчек) и Артёма Чекалиных на предмет законности заработка с помощью рекламы на страницах друзей-блогеров. Председатель Ильдар Резяпов направил соответствующий запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову. Лайф ознакомился с документом.
"Обращаюсь к вам с просьбой провести проверку в отношении блогеров Чекалиных в связи с нарушением судебного запрета и использованием новой схемы заработка "через друзей". Необходимо выяснить законность их действий и возможное нарушение законодательства", — говорится в тексте.
Вопреки судебному запрету Чекалины запустили пиар-рекламу через знакомого блогера Алину Акилову, на которую подписано около 3,5 миллиона человек. Ненавязчивая реклама внезапно появляется в её сторис, покупателям предлагаются баночки Летик (Letique) по цене 890 рублей. Предприимчивое семейство обещает и другие новинки из разряда БАДов, которые якобы помогают худеть и улучшают здоровье.
Производством препаратов занимается ООО "Летикбад", зарегистрированное в феврале 2023 года. Руководит компанией Евгений Качайлов, а в бенефициарах значится Валерия Чекалина, отмечается в обращении. "Ветераны России" просят не только проверить качество продукции предприятия, но и законность его деятельности, а также дать правовую оценку рекламной кампании Чекалиных и зарабатыванию "через друзей".
Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму Чекалину — в пособничестве. Также им вменяли отмывание денег. В настоящее время все счета звёздного семейства арестованы, но их долги перед налоговой уже погашены. Блогерша всё ещё остаётся под следствием. Чекалины, несмотря на запрет пользоваться интернетом, нашли способ делать деньги. Теперь они ведут дела через Акилову.