"Совет от души": Блогерша Лерчек призвала россиян честно платить налоги
Блогерша Лерчек и её муж Артём Чекалин призвали всех честно платить налоги
Валерия и Артём Чекалины (Лерчек и Артёмчек) порекомендовали всем россиянам платить налоги. Такой "совет от души" блогеры, в отношении которых ранее возбудили уголовные дела, дали в интервью актёру Вячеславу Манучарову, опубликованном на его YouTube-канале "Эмпатия Манучи".
"Просто совет вам от души, если у вас есть уже налоговый акт, <...> заплатите всю сумму налога, которую говорят, потому что считают всё верно", — сказала Лерчек.
При этом блогерша отметила, что если бы знала о последствиях, то заплатила бы налоги раньше. Теперь же, подчеркнула она, самое главное — погасить их и больше никогда не допускать подобных ошибок.
Как сообщал Лайф, ранее Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Также блогеров обвинили в отмывании денег. Сейчас счета Чекалиных арестованы. Тем не менее пара взяла взаймы и погасила все долги перед налоговой. Однако, несмотря на это, блогерша-миллиардерша остаётся под следствием. Но уголовное дело не мешает Чекалиным посещать светские мероприятия: недавно Лерчек и Артём впервые вышли в свет после скандальных судов и сразу попали в объективы журналистов.
YouTube / "Эмпатия Манучи"