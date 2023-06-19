"Совет от души": Блогерша Лерчек призвала россиян честно платить налоги

Валерия и Артём Чекалины (Лерчек и Артёмчек) порекомендовали всем россиянам платить налоги. Такой "совет от души" блогеры, в отношении которых ранее возбудили уголовные дела, дали в интервью актёру Вячеславу Манучарову, опубликованном на его YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

"Просто совет вам от души, если у вас есть уже налоговый акт, <...> заплатите всю сумму налога, которую говорят, потому что считают всё верно", — сказала Лерчек.