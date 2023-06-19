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19 июня, 14:40

"Совет от души": Блогерша Лерчек призвала россиян честно платить налоги

Блогерша Лерчек и её муж Артём Чекалин призвали всех честно платить налоги

Валерия и Артём Чекалины (Лерчек и Артёмчек) порекомендовали всем россиянам платить налоги. Такой "совет от души" блогеры, в отношении которых ранее возбудили уголовные дела, дали в интервью актёру Вячеславу Манучарову, опубликованном на его YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

"Просто совет вам от души, если у вас есть уже налоговый акт, <...> заплатите всю сумму налога, которую говорят, потому что считают всё верно", — сказала Лерчек.

При этом блогерша отметила, что если бы знала о последствиях, то заплатила бы налоги раньше. Теперь же, подчеркнула она, самое главное — погасить их и больше никогда не допускать подобных ошибок.

Блогерше Лерчек не разморозили счета, несмотря на погашенный долг по налогам

Блогерше Лерчек не разморозили счета, несмотря на погашенный долг по налогам

Как сообщал Лайф, ранее Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Также блогеров обвинили в отмывании денег. Сейчас счета Чекалиных арестованы. Тем не менее пара взяла взаймы и погасила все долги перед налоговой. Однако, несмотря на это, блогерша-миллиардерша остаётся под следствием. Но уголовное дело не мешает Чекалиным посещать светские мероприятия: недавно Лерчек и Артём впервые вышли в свет после скандальных судов и сразу попали в объективы журналистов.

Обложка ©

YouTube / "Эмпатия Манучи"

Светлана Оперук
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