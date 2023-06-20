Лерчек придумала новую рекламную схему "через друзей" и снова пиарит свои БАДы

Паре запрещено пользоваться Интернетом, поэтому к делу подключились их добрые и отзывчивые товарищи. Так, теперь рекламой их БАДов занимается блогерша Алина Акилова с 3,8 млн подписчиков в Instagram*. Именно у неё Чекалины недавно отжигали на дне рождения.

По данным телеграм-канала, Акилова пиарит у себя не "по знакомству" и не по бартеру. За минуту мелькания в сторис у инста-дивы придётся заплатить 240 тысяч рублей. Однако если речь идёт про ИП, как, например, у Лерчек и мужа, то цена возрастает на 10%. К слову, их "невероятные" пилюли Алина нахваливала боле двух минут — и путём нехитрых расчётов получила свыше полумиллиона рублей.