Лерчек придумала новую рекламную схему "через друзей" и снова пиарит свои БАДы
SHOT: Чекалины заплатили сотни тысяч за рекламу БАДов у блогерши-миллионницы
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Валерия и Артём Чекалины, даже находясь под ограничениями суда, продолжают делать бизнес. На этот раз они решили заручиться помощью друзей, пишет SHOT.
Паре запрещено пользоваться Интернетом, поэтому к делу подключились их добрые и отзывчивые товарищи. Так, теперь рекламой их БАДов занимается блогерша Алина Акилова с 3,8 млн подписчиков в Instagram*. Именно у неё Чекалины недавно отжигали на дне рождения.
По данным телеграм-канала, Акилова пиарит у себя не "по знакомству" и не по бартеру. За минуту мелькания в сторис у инста-дивы придётся заплатить 240 тысяч рублей. Однако если речь идёт про ИП, как, например, у Лерчек и мужа, то цена возрастает на 10%. К слову, их "невероятные" пилюли Алина нахваливала боле двух минут — и путём нехитрых расчётов получила свыше полумиллиона рублей.
Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Также им вменяли отмывание денег. В настоящее время все счета звёздного семейства арестованы, но их долги перед налоговой уже погашены. Блогерша всё ещё остаётся под следствием, однако, несмотря на уголовное дело, ходит на светские мероприятия. Так, недавно пара впервые вышла в свет после скандальных судов и сразу же попала в объективы журналистов.
* Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.