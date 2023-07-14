Юрист объяснил, при каких условиях Лерчек могут отправить в СИЗО
Юрист Хаминский назвал частым явлением нарушение блогерами меры пресечения
Нарушение блогерами-миллионниками условий назначенной меры пресечения, к сожалению, — явление достаточно частое. Фото и видео их участия в частных или публичных мероприятиях постоянно мелькают на страницах Интернета, вызывая восторг у поклонников. Об этом в беседе с Лайфом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский, комментируя ходатайство следствия об изменении меры пресечения для блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) и её мужа Артёма Чекалина.
"Хочу отметить, что приносящая миллионные прибыли деятельность по продаже никчёмных "марафонов" негативно влияет на восприятии блогерами объективной реальности. При этом многим из них кажется, что нормы уголовного и налогового законодательства написаны не для них. Поэтому у меня не вызывает никакого удивления, что Валерия Чекалина наконец попалась на нарушении режима", — сказал Хаминский.
Другое дело, что работающие на блогершу юристы не указали ей на риски, связанные с посещением публичных мест в запрещённое для этого время, добавил собеседник Лайфа, отметив, что это далеко не первые их ошибки. По словам Хаминского, следствию ещё предстоит доказать сам факт нарушения в порядке, установленном законодательством. Согласно статье 110 УПК РФ, если оно подтвердится, ранее назначенная мера пресечения будет заменена на более строгую вплоть до взятия под стражу.
Напомним, сегодня, 14 июля, СК запросил у суда изменение меры пресечения блогерам Чекалиным на домашний арест. Уточнялось, что причиной этого стали неоднократные нарушения меры пресечения в виде запрета совершения определённых действий, например пользование интернетом и общение со свидетелями по делу. Вечером суд рассмотрел ходатайство в отношении Чекалина и отказал следствию. Аналогичное заседание по Лерчек отложено до 21 июля.
Как сообщал Лайф, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Также им вменили отмывание денег. В настоящее время все счета звёздного семейства арестованы, но их долги перед налоговой уже погашены. Чекалины, несмотря на запрет пользоваться интернетом, нашли способ делать деньги. Теперь они ведут бизнес через блогершу Алину Акилову. Общественное движение "Ветераны России" попросило прокуратуру проверить законность новой схемы блогеров.
ТАСС / Сергей Карпухин