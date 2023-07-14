Юрист объяснил, при каких условиях Лерчек могут отправить в СИЗО

Нарушение блогерами-миллионниками условий назначенной меры пресечения, к сожалению, — явление достаточно частое. Фото и видео их участия в частных или публичных мероприятиях постоянно мелькают на страницах Интернета, вызывая восторг у поклонников. Об этом в беседе с Лайфом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский, комментируя ходатайство следствия об изменении меры пресечения для блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) и её мужа Артёма Чекалина.

"Хочу отметить, что приносящая миллионные прибыли деятельность по продаже никчёмных "марафонов" негативно влияет на восприятии блогерами объективной реальности. При этом многим из них кажется, что нормы уголовного и налогового законодательства написаны не для них. Поэтому у меня не вызывает никакого удивления, что Валерия Чекалина наконец попалась на нарушении режима", — сказал Хаминский.

Другое дело, что работающие на блогершу юристы не указали ей на риски, связанные с посещением публичных мест в запрещённое для этого время, добавил собеседник Лайфа, отметив, что это далеко не первые их ошибки. По словам Хаминского, следствию ещё предстоит доказать сам факт нарушения в порядке, установленном законодательством. Согласно статье 110 УПК РФ, если оно подтвердится, ранее назначенная мера пресечения будет заменена на более строгую вплоть до взятия под стражу.