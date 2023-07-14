Суд отказался заменить меру пресечения мужу блогерши Лерчек Артёму Чекалину
Блогеры Артём Чекалин (справа) и Валерия Чекалина в суде. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Пресненский районный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения блогеру Артёму Чекалину (Артёмчеку) — супругу блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает корреспондент Лайфа из здания суда.
Блогеры Лерчек и Артёмчек (Валерия и Артём Чекалины) в зале суда. Видео © LIFE
"Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства органа следствия об изменении меры пресечения с запрета определённых действий на меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалина Артёма Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ", — сообщили в пресс-службе суда.
Заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения в отношении самой Лерчек перенесено на 21 июля. В беседе с SHOT перед заседанием блогерша рассказала, что не понимает, почему её с мужем хотят перевести под домашний арест, ведь интернетом, уверяет Лерчек, она вообще не пользовалась. При этом блогерша плакала, уточняет телеграм-канал.
Напомним, сегодня СК запросил у суда изменение меры пресечения блогерам Чекалиным на домашний арест. Уточнялось, что причиной этого стали неоднократные нарушения меры пресечения в виде запрета совершения определённых действий, например, пользование интернетом и общение со свидетелями по делу.
Как сообщал Лайф, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Также им вменили отмывание денег. В настоящее время все счета звёздного семейства арестованы, но их долги перед налоговой уже погашены. Чекалины, несмотря на запрет пользоваться интернетом, нашли способ делать деньги. Теперь они ведут дела через блогершу Алину Акилову. Общественное движение "Ветераны России" попросило прокуратуру проверить новую схему зарабатывания на законность.