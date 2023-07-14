Суд отказался заменить меру пресечения мужу блогерши Лерчек Артёму Чекалину

Пресненский районный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения блогеру Артёму Чекалину (Артёмчеку) — супругу блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает корреспондент Лайфа из здания суда.

Блогеры Лерчек и Артёмчек (Валерия и Артём Чекалины) в зале суда. Видео © LIFE

"Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства органа следствия об изменении меры пресечения с запрета определённых действий на меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалина Артёма Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ", — сообщили в пресс-службе суда.

Заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения в отношении самой Лерчек перенесено на 21 июля. В беседе с SHOT перед заседанием блогерша рассказала, что не понимает, почему её с мужем хотят перевести под домашний арест, ведь интернетом, уверяет Лерчек, она вообще не пользовалась. При этом блогерша плакала, уточняет телеграм-канал.