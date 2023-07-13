Лерчек на очной ставке рассказала, как стилист Янковская продавала ей "палёные" сумки с рынка

Поддельные сумки, которые стилистка Эльвира Янковская под видом оригинальных продавала Лерчек (Валерия Чекалина) за миллионы рублей, она покупала на рынке "Дубровка". Об этом заявила сама блогерша на очной ставке, прошедшей 10 июля, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Чекалина рассказала, что провела собственное мини-расследование и выяснила, что Эльвира состоит в чате, где перепродают не люксовые аксессуары, а "паль" с "Дубровки". По словам Лерчек, якобы её подписчица показала нескольким продавцам на рынке фото Янковской, и те узнали в ней постоянного клиента.

История началась ещё год назад, когда блогерша обвинила Янковскую в том, что та на протяжении многих лет продавала ей фейки Dior, LV и Birkin. Всё это время стилист уверяла её, что пользуется услугами надёжного байера, который всё привозит из-за границы, но не соглашалась делиться его контактами. А правду Лерчек выяснила, когда отдала вещи на независимую экспертизу. В отношении Янковской было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, суд даже отправлял её под домашний арест, однако позже его заменили на запрет определённых действий.