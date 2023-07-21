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21 июля, 11:38
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Суд не стал отправлять Лерчек под домашний арест

Пресненский суд Москвы не стал ужесточать меру пресечения блогерше Лерчек

Пресненский районный суд Москвы отказался ужесточить меру пресечения блогерше Лерчек (Валерии Чекалиной), которая обвиняется в неуплате налогов и легализации денежных средств. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) в Пресненском районном суде Москвы на заседании об изменении меры пресечения. Видео © LIFE

"Суд постановил ходатайство следствия о замене меры пресечения Чекалиной с запрета определённых действий на домашний арест отклонить и сохранить ей меру пресечения в виде запрета определённых действий", — огласила своё решение судья.

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Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, в каком случае Лерчек и её муж могут оказаться в СИЗО.

Напомним, в марте Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Однако это ещё не все нарушения блогеров: стало известно, что они вопреки запрету пользовались Интернетом и общались со свидетелями по делу. Из-за этого СК запросил у суда изменение меры пресечения Чекалиным на домашний арест. На прошлом заседании Артёму Чекалину оставили прежнюю меру пресечения. Однако прокуратура потребовала отменить решение суда.

Обложка ©

LIFE

Никита Никонов
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