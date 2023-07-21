Суд не стал отправлять Лерчек под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы отказался ужесточить меру пресечения блогерше Лерчек (Валерии Чекалиной), которая обвиняется в неуплате налогов и легализации денежных средств. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) в Пресненском районном суде Москвы на заседании об изменении меры пресечения. Видео © LIFE

"Суд постановил ходатайство следствия о замене меры пресечения Чекалиной с запрета определённых действий на домашний арест отклонить и сохранить ей меру пресечения в виде запрета определённых действий", — огласила своё решение судья.