Прокуратура просит всё же изменить мужу Лерчек меру пресечения

"Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении Артёму Чекалину меры пресечения в виде запрета определённых действий на домашний арест", — говорится в сообщении ведомства.