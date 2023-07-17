Прокуратура просит всё же изменить мужу Лерчек меру пресечения
Прокуратура требует отменить решение суда о мере пресечения Артёму Чекалину
Блогеры Артём Чекалин (справа) и Валерия Чекалина в суде. Обложка © LIFE
Прокуратура Москвы требует отменить решение суда об отказе изменить меру пресечения Артёму Чекалину, мужу блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек).
"Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении Артёму Чекалину меры пресечения в виде запрета определённых действий на домашний арест", — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщал Лайф, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Однако это ещё не все нарушения блогеров: стало известно, что они вопреки запрету пользовались Интернетом и общались со свидетелями по делу. Из-за этого СК запросил у суда изменение меры пресечения Чекалиным на домашний арест. Но суд отказал.