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21 июля, 09:20

Блиновская выплатила налоговой всего 5% от суммы долга — 50 млн рублей

Блиновская выплатила 50 млн рублей и погасила часть долга по налогам

Блогерша Елена Блиновская выплатила налоговой всего 5% от суммы долга — 50 млн рублей (полная сумма — 918 млн). Об этом стало известно в ходе судебного заседания.

Тем не менее сегодня Пресненский районный суд Москвы продлил Блиновской домашний арест на три месяца.

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Напомним, что "королеву марафонов" задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу. Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Суд отправил блогершу под домашний арест. Недавно стало известно, что ей грозит новое уголовное дело.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Александра Вишнякова
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