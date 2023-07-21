Блиновская выплатила налоговой всего 5% от суммы долга — 50 млн рублей
Блиновская выплатила 50 млн рублей и погасила часть долга по налогам
Блогерша Елена Блиновская выплатила налоговой всего 5% от суммы долга — 50 млн рублей (полная сумма — 918 млн). Об этом стало известно в ходе судебного заседания.
Тем не менее сегодня Пресненский районный суд Москвы продлил Блиновской домашний арест на три месяца.
Напомним, что "королеву марафонов" задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу. Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Суд отправил блогершу под домашний арест. Недавно стало известно, что ей грозит новое уголовное дело.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya