Блогерша Елена Блиновская выплатила налоговой всего 5% от суммы долга — 50 млн рублей (полная сумма — 918 млн). Об этом стало известно в ходе судебного заседания.

Тем не менее сегодня Пресненский районный суд Москвы продлил Блиновской домашний арест на три месяца.