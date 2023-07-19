Регион

Уведомления отключены

19 июля, 14:04
8500

Блиновской грозит ещё одно "дело на 10 лет" из-за её марафонов

Mash: Блогерше Блиновской грозит уголовное дело по статье "Мошенничество"

"Королеве марафонов" Елене Блиновской грозит ещё одно уголовное дело — по статье "Мошенничество", передаёт Mash. Команда экспертов уже изучает все её вебинары, чтобы определить, имели ли место в них обман и злоупотребление доверием.

Сейчас специалисты ищут возможный состав преступления в таких проектах Блиновской, как "Расширение финансового сознания", "Свидание с телом", "Муж на диване" и, конечно же, флагмане коллекции — "Марафон желаний". Если будет установлено, что, кроме воды и банальных советов, там ничего нет, материалы отправят уже на судебно-экономическую экспертизу. Блогерше может грозить уголовное дело по 159-й статье и до 10 лет колонии.

Суд наложил арест на счета и недвижимость родителей и брата Елены Блиновской

Суд наложил арест на счета и недвижимость родителей и брата Елены Блиновской

Напомним, что самую известную в России инфоцыганку задержали 27 апреля, когда та пыталась пересечь границу. Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она уже признала вину. Суд отправил блогершу под домашний арест.

Обложка ©

Instagram* (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Марина Калегина
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Мошенничество
  • Знаменитости
  • Девушки из соцсетей
  • Криминал
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров