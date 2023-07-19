Блиновской грозит ещё одно "дело на 10 лет" из-за её марафонов
Mash: Блогерше Блиновской грозит уголовное дело по статье "Мошенничество"
"Королеве марафонов" Елене Блиновской грозит ещё одно уголовное дело — по статье "Мошенничество", передаёт Mash. Команда экспертов уже изучает все её вебинары, чтобы определить, имели ли место в них обман и злоупотребление доверием.
Сейчас специалисты ищут возможный состав преступления в таких проектах Блиновской, как "Расширение финансового сознания", "Свидание с телом", "Муж на диване" и, конечно же, флагмане коллекции — "Марафон желаний". Если будет установлено, что, кроме воды и банальных советов, там ничего нет, материалы отправят уже на судебно-экономическую экспертизу. Блогерше может грозить уголовное дело по 159-й статье и до 10 лет колонии.
Напомним, что самую известную в России инфоцыганку задержали 27 апреля, когда та пыталась пересечь границу. Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она уже признала вину. Суд отправил блогершу под домашний арест.
Instagram* (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya