Блиновской продлили домашний арест на три месяца
Пресненский районный суд Москвы продлил домашний арест Блиновской на три месяца
Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил домашний арест блогерше Елене Блиновской на три месяца. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из здания суда.
Блогерша Елена Блиновская в зале суда. Видео © LIFE
"Продлить меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 26 октября", — огласил решение судья.
Следствие полагает, что основания для домашнего ареста никуда не исчезли — Блиновская по-прежнему может угрожать свидетелям, скрыться или уничтожить доказательства. Защита пыталась убедить суд, что эти доводы являются только предположениями, однако судья встал на сторону следствия.
Ранее Лайф писал, что Блиновская проигнорировала вопросы журналистов перед заседанием о продлении домашнего ареста.
Напомним, что "королеву марафонов" задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу. Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Блогерша уже признала вину. Суд отправил Блиновскую под домашний арест. Недавно стало известно, что ей грозит новое уголовное дело.
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