Блиновской продлили домашний арест на три месяца

Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил домашний арест блогерше Елене Блиновской на три месяца. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из здания суда.

Блогерша Елена Блиновская в зале суда. Видео © LIFE

"Продлить меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 26 октября", — огласил решение судья.

Следствие полагает, что основания для домашнего ареста никуда не исчезли — Блиновская по-прежнему может угрожать свидетелям, скрыться или уничтожить доказательства. Защита пыталась убедить суд, что эти доводы являются только предположениями, однако судья встал на сторону следствия.