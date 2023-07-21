Блиновская проигнорировала вопросы журналистов перед заседанием о продлении домашнего ареста

Блогерша Елена Блиновская приехала в Пресненский районный суд Москвы, где сегодня состоится заседание о продлении ей срока домашнего ареста по делу об уклонении от уплаты налогов. В распоряжении Лайфа оказались кадры с "королевой марафонов".