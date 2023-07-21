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21 июля, 06:51

Блиновская проигнорировала вопросы журналистов перед заседанием о продлении домашнего ареста

Блиновская приехала в суд на заседание о продлении срока домашнего ареста

Блогерша Елена Блиновская приехала в Пресненский районный суд Москвы, где сегодня состоится заседание о продлении ей срока домашнего ареста по делу об уклонении от уплаты налогов. В распоряжении Лайфа оказались кадры с "королевой марафонов".

Блогерша Елена Блиновская приехала в Пресненский суд Москвы на заседание о продлении срока домашнего ареста. Видео © LIFE

Собравшиеся у здания суда журналисты пытались узнать о самочувствии Блиновской, её планах и об ожиданиях от предстоящего заседания, однако блогерша проигнорировала все вопросы.

Блиновской грозит ещё одно "дело на 10 лет" из-за её марафонов

Блиновской грозит ещё одно "дело на 10 лет" из-за её марафонов

Напомним, что самую известную в России инфоцыганку задержали 27 апреля, когда та пыталась пересечь границу. Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она уже признала вину. Суд отправил блогершу под домашний арест.

Обложка ©

LIFE

Никита Никонов
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